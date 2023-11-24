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Диетолог рассказала о многочисленных полезных свойствах тыквенных семечек

Диетолог Тихомирова: тыквенные семечки — это природный афродизиак для мужчин
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Фото: Global Look Press/Doukdouk
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Семена тыквы обладают уникальным минеральным составом и целым рядом полезных свойств — их употребление оказывает положительное воздействие на нервную систему, кости, почки и другие органы и системы. Кроме того, данный продукт называют природным афродизиаком, рассказала «Известиям» 24 ноября врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

По ее словам, тыквенные семечки имеют такую же калорийность, как орехи — около 550 Ккал на 100 г. На половину они состоят из жиров, также в них содержится белок и небольшое количество углеводов. По минеральному составу данный продукт можно назвать уникальным — если сравнивать полезные свойства орехов и семян, то, как отметила диетолог, первое место занимают тыквенные семечки. Помимо прочего, они широко используются для борьбы с паразитами.

«Примерно в 60 г (горстке) тыквенных семечек содержится суточная доза магния. Магний — это минерал, который необходим для расслабления нервной системы и мышц. Он обладает хорошим противоотечным и противотревожным действием, нормализует сон. В природе редко встречаются продукты с таким высоким содержанием магния», — рассказала Тихомирова.

Она отметила, что в 60 г тыквенных семечек содержится суточная норма фосфора, который необходим для здоровья костной системы, а также кобальт, марганец и медь, участвующие в процессе кроветворения. Поэтому данный продукт полезен для людей с анемией.

«В 100 г тыквенных семечках содержится суточная норма хрома и цинка. Хром необходим для регуляции углеводного обмена крови, способствует снижению аппетита. Цинк — это минерал, который участвует в сперматогенезе и улучшает производство мужских половых гормонов и спермы. Поэтому тыквенные семечки можно назвать природным афродизиаком», — отметила диетолог.

По ее словам, в них также содержатся вещества, которые благоприятно влияют на желчеотток, что делает продукт полезным при заболеваниях желчного пузыря. Кроме того, он обладает гепатопротекторным и антиоксидантным свойствами, оказывая положительное влияние на печень. Однако при наличии каких-либо заболеваний перед включением этого продукта в рацион следует проконсультироваться с врачом.

«Тыквенные семечки полезны в любом виде. Лучше всего покупать их неочищенными и очистить самому. Однако нужно учитывать, что семечки, как и орехи, не стоит брать на развес — они должны быть герметично запакованы. Больше 50 г семечек за раз употреблять не рекомендуется», — подытожила Тихомирова.

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13 ноября врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что самыми опасными для здоровья сладостями являются вафли, карамель и батончики. По ее словам, в указанных продуктах содержится большое количество ароматизаторов, сахара, а в вафлях — трансжиров. Соломатина порекомендовала заменить эти сладости на пастилу, зефир, натуральный мармелад и сорбет.

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