Галант: операция Израиля в Газе займет как минимум 2 месяца, пауза будет краткой

Израиль планирует возобновить боевые действия в секторе Газа как минимум еще на два месяца после временного перемирия. Об этом 23 ноября заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, его слова передает портал Ynet.

«Это будет короткая пауза, после которой интенсивные бои будут вестись дальше, также будет создано давление, с целью возвращения большего числа похищенных», — сообщил Галант.

Кроме того, он подчеркнул, что по меньше мере в планах израильских военных еще два месяца продолжения боевых действий.

Ранее в этот день представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС начнется в 7:00 (8:00 мск) в пятницу, 24 ноября. Первая партия заложников будет освобождена в 16:00 (17:00 мск), списки всех мирных жителей, которые будут освобождены из Газы, согласованы, уточнил дипломат.

22 ноября правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников палестинского движения в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии. Ожидается также, что в ответ на освобождение 50 израильтян еврейское государство отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.