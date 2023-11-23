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Авиация коалиции США 7 раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии

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Фото: ТАСС/Zuma
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Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США по-прежнему создает опасные ситуации в небе Сирии. Об этом 23 ноября сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

«За сутки со стороны коалиции зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата», — отметил контр-адмирал на брифинге.

Он также добавил, что в районе Эт-Танф было зафиксировано шесть нарушений за сутки парой истребителей F-15, парой истребителей «Rafale» и парой истребителей «Typhoon».

В Идлибской зоне деэскалации в провинции Идлиб произошло три обстрела позиций войск Сирии боевиками запрещенных в РФ террористических группировок «Джабхат ан-нусра» и «Исламская партия Туркестана», рассказал Кулить.

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Ранее, 21 ноября, сообщалось, что авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушила воздушное пространство района Эт-Танф в Сирии.

20 ноября истребители F-15 международной антитеррористической коалиции во главе с США за прошедшие сутки четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Отмечалось, что также боевики в течение суток провели пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации, а подразделения российской военной полиции провели патрулирования на территории Сирии.

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