Путин наградил погибших при атаке ВСУ сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно

Президент России Владимир Путин наградил Орденом мужества посмертно сотрудников «Черноморнефтегаза», которые погибли в июне 2022 года в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ опубликован 23 ноября на официальном портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить Орденом мужества», — говорится в тексте.

Орденом мужества награждены посмертно оператор по исследованию скважин Олег Гуреев, мастер по исследованию скважин Станислав Калязин, машинист двигателей внутреннего сгорания Сергей Клюка, оператор по добыче нефти и газа Игорь Кудыма, машинист двигателей внутреннего сгорания Александр Морозов, повар Денис Скворцов и оператор по добыче нефти и газа Евгений Ширманов.

Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» 20 июня 2022 года. Как сообщил тогда глава Республики Крым Сергей Аксенов, более 90 человек были эвакуированы с буровых платформ (всего на момент удара там находилось 109 человек). Трое пострадавших были доставлены в больницу. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.

Депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет, что удар по платформам «Черноморнефтегаза» со стороны Украины должен быть классифицирован как теракт. В свою очередь, советник главы региона Олег Крючков заявил, что в результате удара ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза», по предварительной информации, есть жертвы.

Позже Аксенов сообщил, что спасенным с буровой платформы «Черноморнефтегаза» после удара ВСУ выплатят по 3 млн рублей, семьям пропавших без вести — 6,5 млн рублей. ООН в связи с ударом высказалась против любых атак на объекты гражданской инфраструктуры.

23 июня вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщил, что регион продолжит разработку нефтегазовых месторождений в Черном море. Он напомнил, что объекты «Черноморнефтегаза» являются российской собственностью и источником сырья, необходимым для российской экономики. 26 июня ВСУ нанесли по буровым платформам второй удар.

В начале сентября 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что, несмотря на перебои в работе «Черноморнефтегаза», крымские газохранилища заполнены на 98% и отопительный сезон для жителей Крыма пройдет штатно. Глава крымского парламента Владимир Константинов также отметил готовность Крыма к отопительному сезону после провокаций Киева.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.