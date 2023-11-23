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В Подмосковье девочка умерла из-за загоревшегося на ней платья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В подмосковном Можайске возбуждено уголовное дело после смерти 4-летней девочки, получившей сильные ожоги в результате возгорания платья на ней. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Московской области в четверг, 23 ноября.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти 4-летней девочки в результате термического ожога тела (ч. 1 ст. 109 УК РФ)», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

По версии следователей, инцидент произошел 11 ноября, когда маленький ребенок, находясь на кухне без присмотра взрослых, залез на стул, потянулся к шкафу над плитой с зажженной конфоркой, в результате чего ее платье охватило пламя, ребенок получил термические ожоги.

Пострадавшую девочку доставили в больнице, где спустя 12 дней она скончалась.

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В начале ноября десятилетняя девочка получила смертельную электротравму в Ачинске Красноярского края. Девочка принимала ванну и держала в руках заряжающийся от розетки телефон. В какой-то момент школьница уронила устройство в воду, из-за чего ее ударило током. Тело погибшей обнаружили родственники.

Следователи проводят проверку по факту трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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