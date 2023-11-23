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Путин поздравил сборную РФ с победой на олимпиаде по астрономии

Путин поздравил сборную РФ с победой на международной олимпиаде по астрономии
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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России с победой в Открытой международной астрономической олимпиаде. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Искренне рад, что российская сборная вновь стала триумфатором этих престижных соревнований, уверенно завоевала шесть из шести возможных медалей высшей пробы. В честной и напряженной борьбе вы продемонстрировали глубокие, основательные знания, отличную подготовку и командную сплоченность. Убедительно подтвердили преемственность лучших традиций отечественного образования», — говорится в поздравлении.

Также Путин выразил благодарность родителям, учителям и наставникам победителей, а им самим пожелал новых достижений и в учебе, и в жизни.

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Ранее, 22 ноября, члены сборной России, выигравшие Открытую международную астрономическую олимпиаду (OWAO 2023) вернулись в Москву. Школьники получили шесть золотых медалей, набрав максимальное количество баллов.

Проходившая в федеральном центре «Сириус» под Сочи Олимпиада длилась неделю, за это время участники прошли четыре тура и решили 97 задач.

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