Путин поздравил сборную РФ с победой на олимпиаде по астрономии

Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России с победой в Открытой международной астрономической олимпиаде. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Искренне рад, что российская сборная вновь стала триумфатором этих престижных соревнований, уверенно завоевала шесть из шести возможных медалей высшей пробы. В честной и напряженной борьбе вы продемонстрировали глубокие, основательные знания, отличную подготовку и командную сплоченность. Убедительно подтвердили преемственность лучших традиций отечественного образования», — говорится в поздравлении.

Также Путин выразил благодарность родителям, учителям и наставникам победителей, а им самим пожелал новых достижений и в учебе, и в жизни.

Ранее, 22 ноября, члены сборной России, выигравшие Открытую международную астрономическую олимпиаду (OWAO 2023) вернулись в Москву. Школьники получили шесть золотых медалей, набрав максимальное количество баллов.

Проходившая в федеральном центре «Сириус» под Сочи Олимпиада длилась неделю, за это время участники прошли четыре тура и решили 97 задач.