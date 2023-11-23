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Лидеры стран ОДКБ подписали 15 документов по итогам саммита в Минске

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Фото: РИА Новости/Константин Завражкин
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Главы государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали пакет документов по итогам саммита в Минске. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает БелТА.

«Все вопросы рассмотрены и одобрены в ходе заседаний уставных органов ОДКБ и готовы к подписанию», — цитируется в сообщении заявление генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.

Уточняется, что всего на подписание было вынесено 15 документов, в том числе декларация Совета коллективной безопасности, в которой подчеркиваются основные принципы деятельности и позиция стран-участниц по вопросам международной безопасности.

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Саммит ОДКБ прошел 23 ноября в Минске. В этот день, выступая на саммите, президент РФ Владимир Путин особенно отметил совместные усилия государств — членов организации в оборонной сфере. В своем выступлении российский лидер упомянул о мероприятиях по повышению боевой готовности военных кадров блока, таких как маневры в Белоруссии и миротворческие учения в Киргизии.

Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что системы безопасности ОДКБ находятся в высокой степени готовности. При этом он добавил, что совместные системы противовоздушной обороны (ПВО) стран — членов организации продолжают укрепляться и усиливаться.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. До 1999 года в договоре также участвовали Грузия, Узбекистан и Азербайджан, однако они не продлили партнерство.

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