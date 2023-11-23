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Жители Финляндии регулярно приносят цветы к танку Т-72

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Фото: соцсети
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Живущие в Финляндии россияне регулярно приносят цветы и георгиевские ленточки к сожженному в ходе СВО российскому танку Т-72, поделился 23 ноября председатель организации Your Finnish Friends, выступившей инициатором демонстрации танка, Каспер Канносто.

«Русские всегда их туда привозят, когда никого нет. Во вторник четверо молодых россиян спели рядом с ним гимн России, но ушли, когда им сказали прекратить», — приводит агентство STT слова Канносто.

Он также отметил, что волонтеры очищают военную технику несколько раз в день.

«Дуло танка очищают от роз много раз в день. За одну уборку приходится убирать около 10–20 роз, в зависимости от того, как часто волонтер успевает убирать», — сказал Канносто.

По его словам, призывы к россиянам приносить цветы к танку начали распространяться в соцсетях еще за месяц до начала его демонстрации.

«В целом обстановка вокруг танка остается спокойной, и инцидентов не было», — заключил он.

Танк будет демонстрироваться в Хельсинки до 7 декабря.

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Речь идет об акции 18 ноября, когда проукраинские общественные организации Финляндии при содействии местных властей представили на площади в столице напротив финского парламента привезенный из Эстонии танк.

Посольство РФ направило в МИД Финляндии ноту протеста после показа перед парламентом сожженного танка. В дипмиссии подчеркнули, что расценивают эту акцию как разжигающую ненависть к России.

В свете демонстрации сожженного российского танка Т-72 в Хельсинки заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал анекдот с участием финских персонажей . На нем изображены финны по имени Пекка и Матти, которые ведут разговор на эту тему. Пекка спрашивает собеседника, слышал ли тот о попытке унизить россиян через поставку подбитого танка. Отвечая ему, Матти говорит, что некий «хитрый русский» мог спрятаться внутри, чтобы выстрелить в финских законодателей.

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