«Палестинский исламский джихад» назвал условие для освобождения военных заложников

Группировка «Палестинский исламский джихад» освободит военнопленных в обмен на палестинских заключенных, заявило 23 ноября движение.

«Мы подтверждаем нашу твердую позицию в том, что негражданские заложники противника (Израиля. — Ред.), которые находятся в наших руках, не получат свободы до тех пор, пока все наши заключенные не будут освобождены из вражеских тюрем», — сказано в сообщении, которое движение распространило на своих медиаресурсах.

Правительство Израиля накануне одобрило план по возвращению минимум 50 заложников палестинского движения ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари сообщил, что перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС начнется в 07:00 (08:00 мск) в пятницу, 24 ноября. Первая партия заложников будет освобождена в 16:00 (17:00 мск), отметил он. Списки всех мирных жителей, которые будут освобождены из Газы, согласованы, добавил дипломат.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен заложниками между сторонами палестино-израильского конфликта является «первой положительной новостью из Газы за долгое время».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.