Глава «Россетей» рассказал о ключевых проектах развития электросетей ХМАО – Югры

В этом году «Россети» направили более 11,6 млрд рублей на реализацию проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Об этом рассказал гендиректор компании Андрей Рюмин на рабочей встрече с главой региона Натальей Комаровой.

В 2024 году на развитие электросетей планируется направить 14,1 млрд рублей.

В числе крупнейших мероприятий в магистральном комплексе — реконструкция подстанции 220 кВ «Правдинская», где будет установлен новый силовой автотрансформатор на 125 МВА.

По словам Рюмина, в распределительных сетях с начала года были введены в эксплуатацию несколько крупных объектов, среди которых — новая подстанция 110 кВ «Александрова» для электроснабжения предприятий «Роснефти» и «Сургутнефтегаза». В ближайшее время начнет работу центр питания 110 кВ «Урай», который обеспечит электроэнергией одноименный город и промышленные объекты компании «Лукойл – Западная Сибирь».

Ключевой проект следующего года — модернизация ЛЭП 110 кВ «Снежная – Фоминская», которая участвует в электроснабжении Эргинского кластера месторождений и 12 удаленных населенных пунктов. Также планируется запуск новой подстанции 110 кВ для развития газонефтяного месторождения имени Московцева.

Рюмин добавил, что сейчас для энергетиков первоочередной задачей является обеспечение надежности сетевой инфраструктуры в осенне-зимний период — все необходимые мероприятия, связанные с подготовкой к зиме, выполнены в срок.

По словам гендиректора «Россетей», в этом году общее финансирование ремонтной программы магистральных и распределительных сетей группы в Югре составило 3,4 млрд рублей, что на 11% больше показателя 2022 года.