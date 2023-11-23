«Салават Юлаев» прервал 10-матчевую серию побед «Авангарда» в КХЛ

Хоккейный клуб из Уфы «Салават Юлаев» 23 ноября обыграл омский «Авангард» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча команд состоялась в Уфе. Победу «Салавату Юлаеву» принесли шайбы Матвея Гуськова на 5-й минуте, Владислава Ефремова — на 21-й и Павла Коледова — на 28-й.

Единственный гол омского ХК Рид Буше забил на 51-й минуте.

Таким образом у «Авангард» прервалась 10-матчевая серия побед, обращает внимание «Спорт-Экспресс».

20 ноября петербургский хоккейный клуб СКА обыграл московский ЦСКА со счетом 2:1. Встреча команд состоялась в Санкт-Петербурге.