Пранкер Вован поделился подробностями розыгрыша певца Шарлота

Российский пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, в четверг, 23 ноября, поделился в беседе с «Известиями» подробностями розыгрыша певца Эдуарда Шарлота.

По словам Кузнецова, вместе с Алексеем Столяровым (Лексус) они решили устроить пранк над певцом, увидев в его соцсетях посты о том, что он очень хочет на Украину и попав туда, может там очень сильно пригодиться.

«Там было очень много хвалебных слов в адрес Украины. <…> Ну и, соответственно, мы поняли, раз он сжег российский паспорт, явно у него какие-то проблемы с передвижением. <…> Ну и с ним связались от [лица] украинских чиновников. То есть это было несколько разговоров», — рассказал пранкер.

Сначала с Шарлотом связался «человек из министерства культуры», а затем уже состоялся разговор с подставным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вован отметил, что во время их общения с певцом от него поступило много аудиосообщений, в одном из которых он назвал себя «лучшим, что случалось в российской культуре».

Также, считая себя «великим культурным деятелем», певец в сообщениях заявил, что «очень нужен» украинской культуре и что он хочет «повести за собой» других российских артистов, сбежавших из страны, которые, как он считает, должны переселиться на Украину и жить там «под его кураторством», добавил Вован.

При этом Кузнецов отметил, что, по его мнению, за слова, произнесенные Шарлотом во время розыгрыша, его не нужно привлекать к ответственности. Он сказал, что из разговора с певцом становится понятно, что у него «с головой вообще что-то другое». По словам Вована, многие пользователи соцсетей под пранком писали, что у него в голове некая «черная дыра», в которой «один атом летает и бьется о стенки черепа». К тому же, как считает пранкер, Шарлот не является «идеологическим противником России».

«Я не думаю, что это такой персонаж, который идеологически ненавидит нашу страну. У нас будут пранки с другими персонажами, как раз которые уехали. Вот там действительно есть такая откровенная ненависть, идеологическая неприязнь к России, к ее жителям. А это, скорее, мелкий дурачок, который из-за недостатка образования, недостатка воспитания просто стал таким», — рассказал Вован.

Ранее в этот день Вован и Лексус опубликовали полное видео розыгрыша Шарлота в своем Telegram-канале. Сначала Вован и Лексус вели разговор от имени Глеба Шендермана, якобы отвечающего за культурную сферу Украины. Шарлот рассказал чиновнику о своих душевных метаниях и «недооцененности» в России. После этого принимающий участие в пранке актер Макс Комикадзе, представившись Зеленским, также поговорил с певцом. Тот заявил, что готов исполнить украинский гимн и принести присягу. Шарлот отметил, что для него «это будет честью».

После исполнения гимна «Зеленский» попросил Шарлота попрыгать со словами «кто не скачет — тот москаль», что тот без раздумий выполнил. Кроме того, певцу предложили перебраться на Украину в чемодане украинского посла. Шарлот ответил, что готов.

В ночь на 22 ноября певец прилетел в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его встретили сотрудники полиции. Находясь в Армении, Шарлот опубликовал ролик, на котором демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. Затем он принес извинения.

В этот же день Шарлоту назначили административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Певец частично признал свою вину. Он пояснил, что находился в возбужденном состоянии, поэтому «позволил себе нецензурную брань», и отметил, что ему очень жаль и совершать подобное «больше не будет».

По данным МВД, певцу также вменяется ряд правонарушений: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), умышленная порча паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Позднее он заявил, что чувствует силы на жизнь в России в будущем. Шарлот подчеркнул, что он очень хочет «переродиться и смыть позор», а также быть тем, кто обогащает страну.