Залужный назвал ситуацию на фронте для ВСУ затруднительной, но контролируемой
Ситуация на фронте в ходе конфликта России и Украины затруднительная, однако контролируемая. Такую точку зрения 23 ноября выразил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.
Он отметил, что украинские военные продолжают вести оборонительные и наступательные операции.
«Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируемая», — указал главком в своем Telegram-канале.
Заявление Залужного появилась по итогам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата «Рамштайн».
Ранее 23 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в беседе с изданием Financial Times заявил, что украинским саперам в ходе конфликта с Россией приходится производить разминирование территорий буквально голыми руками. Побывавший в Киеве корреспондент британской газеты также сообщил, что на фоне неудачного контрнаступления ВСУ на Украине запрещено употреблять слово «тупик».
14 ноября депутат Верховной рады Евгений Шевченко обвинил Залужного в провале контрнаступления. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский именно по просьбе Залужного просит у западных партнеров новые виды техники, однако они не приносят результатов на поле боя.
За месяц до этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что безрезультативное контрнаступление украинской армии привело к деморализации украинских солдат. ВСУ не смогли добиться каких-то значимых достижений на фронте за четыре месяца наступления.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.