Восемь спортучреждений отремонтировали в Омске с начала года
В Омске с начала 2023 года отремонтировали здания восьми спортивных учреждений. Об этом мэр города Сергей Шелест сообщил в своем Telegram-канале.
«В 2023 году нам удалось привести в порядок восемь учреждений, подведомственных департаменту молодежи, физической культуры и спорта. Основные «болезни» старых зданий одинаковые: окна, фасады, кровля, входные группы, раздевалки», — рассказал мэр.
В качестве примера Шелест привел спортшколу олимпийского резерва № 28. Она состоит из нескольких зданий, в которых занимается более 1 тыс. детей. Так, в филиале на улице Индустриальной подрядчик привел в порядок фасад, кровлю, смонтировал систему оповещения и управления эвакуацией. В здании на Орджоникидзе, помимо прочего, приведены в порядок двери и закуплен новый инвентарь, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».
Общая стоимость работ в зданиях спортшколы № 28 составила 4,4 млн рублей.