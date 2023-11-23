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Минюст захотел штрафовать россиян за материалы иноагентов без маркировки

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Министерство юстиции РФ будет штрафовать лица на 300–500 тыс. рублей за распространение материалов иностранных агентов без маркировки. Об этом 23 ноября заявил замглавы Минюста России Олег Свириденко в рамках круглого стола на тему «Регулирование статуса иноагента. Международный опыт» на международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

По его словам, штрафы будут применяться не к самим иноагентам, а к третьим лицам, которые умышленно или неумышленно помогают и поддерживают иноагентов.

Он отметил, что соответствующее постановление правительства и ведомственный приказ уже готовятся.

«Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300–500 тыс. штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института», — приводит его слова ТАСС.

Свириденко обратил внимание на то, что штрафы будут распространяться в том числе на библиотеки, университеты, книги и телевидение.

Ожидается, что данные меры будут действовать с конца ноября.

На данный момент реестр иноагентов насчитывает 719 физических и юридических лиц и общественных объединений.

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1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент, среди прочего, больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, иноагенты должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.

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