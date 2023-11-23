Минюст захотел штрафовать россиян за материалы иноагентов без маркировки
Министерство юстиции РФ будет штрафовать лица на 300–500 тыс. рублей за распространение материалов иностранных агентов без маркировки. Об этом 23 ноября заявил замглавы Минюста России Олег Свириденко в рамках круглого стола на тему «Регулирование статуса иноагента. Международный опыт» на международной научно-практической конференции «Державинские чтения».
По его словам, штрафы будут применяться не к самим иноагентам, а к третьим лицам, которые умышленно или неумышленно помогают и поддерживают иноагентов.
Он отметил, что соответствующее постановление правительства и ведомственный приказ уже готовятся.
«Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300–500 тыс. штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института», — приводит его слова ТАСС.
Свириденко обратил внимание на то, что штрафы будут распространяться в том числе на библиотеки, университеты, книги и телевидение.
Ожидается, что данные меры будут действовать с конца ноября.
На данный момент реестр иноагентов насчитывает 719 физических и юридических лиц и общественных объединений.
1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент, среди прочего, больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, иноагенты должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.