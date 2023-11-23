Ремонт Глазовской межрайонной больницы в Удмуртии стартует в 2024 году

В Удмуртии в 2024 году планируют начать ремонт Глазовской межрайонной больницы. Об этом глава республики Александр Бречалов сообщил в своем Telegram-канале.

Средства на ремонт включены в проект федерального бюджета на следующие три года. Известно, что в 2024 года на эти цели направят 300 млн рублей, еще 60 млн будут выделены из бюджета республики.

В целом реализация трехлетнего проекта ремонтных работ оценивается примерно в 1 млрд рублей, уточняет ИА «Сусанин».

«Ремонт начнем с операционного блока — каждый год здесь проводят больше 4 тыс. операций. Процесс организуем так, чтобы из восьми операционных в ремонте по очереди были 2–3, а остальные работали», — рассказал Бречалов. Также будет приобретено новое высокотехнологичное оборудование.

Глазовская больница обслуживает не только город Глазов, но и близлежащие районы, — всего более 170 тыс. человек. Обновление проводится поэтапно, в 2021 году было отремонтировано хирургическое отделение, в 2022-м — заменены окна и лифты.