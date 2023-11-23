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Коммунальщик ожидает суда за падение ребенка в яму с кипятком в ХМАО

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В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре завершено расследование уголовного дела о падении восьмилетнего мальчика в яму с кипятком. Фигурантом по нему проходит 39-летний житель города Пыть-Ях, работавший начальником теплосетей управления горхозяйства, сообщает региональное СУ СКР.

«В результате противоправных действий начальника района тепловых сетей МУП «Управление городского хозяйства» муниципального образования города Пыть-Ях, выразившихся в непринятии мер по устранению порыва либо его ограждению в целях безопасности населения, несовершеннолетнему потерпевшему причинен физический вред», — говорится в сообщении СК.

Как уточняет ИА «Ура.ру», инцидент произошел 12 сентября 2023 года в шестом микрорайоне Пионерный. Восьмилетний мальчик упал в яму с горячей водой и получил термические ожоги нижних конечностей. Установлено, что провал с кипятком образовался в результате порыва теплосетей.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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