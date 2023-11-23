Ремонт психоневрологического диспансера завершили в Новом Уренгое

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) завершили ремонт единственного в городе психоневрологического диспансера. Об этом сообщает пресс-центр окружного правительства.

В рамках проекта ремонта рабочие заменили окна, двери, выполнили внутреннюю отделку, заметили системы водоснабжения, отопления, вентиляции, электричества, а также установили новый лифт. Работы продлились два года, пишет ИА «Ура.ру».

«Завершение долгожданного ремонта — важный этап в развитии инфраструктуры диспансера. Учреждений, оказывающих аналогичные виды медицинской помощи, в Новом Уренгое нет. Останавливаться на достигнутом не будем — впереди работы по благоустройству территории и обновление фасада здания», — рассказал главврач учреждения Василий Кривогузов.

Здание диспансера возвели в 1991 году. До настоящего времени капитальный ремонт в нем ни разу не проводился.