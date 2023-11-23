Губернатор Чибис заявил о попытке беженцев прорвать границу с Финляндией

Беженцы попытались прорвать границу с Финляндией под Мурманском в Кандалакшском районе, сообщил 23 ноября в Telegram-канале глава региона Андрей Чибис.

Он отметил, что данная попытка была пресечена.

«Наша главная задача — обеспечить безопасность проживающих на территории Мурманской области людей. К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена», — написал губернатор.

Чибис также заверил, что власти примут необходимые меры, чтобы обеспечить правопорядок на территории региона.

Кроме того, он указал на то, что финская сторона «позволяет себе недружественные и провокационные действия, закрывая пропускные пункты».

Ранее в этот день Чибис отметил, что в Мурманской области поставили дополнительные контрольно-пропускные пункты (КПП) как на въезде в нее, так и на ее территории. Он назвал обстановку абсолютно контролируемой.

23 ноября в Мурманской области ввели режим повышенной готовности. Губернатор региона отметил, что рост числа иностранцев наблюдается на КПП «Салла», который продолжит работать до 24 ноября. Он сообщил, что там находилось около 400 человек, из которых в Финляндию пустили только 50.

Всего на границе РФ и Финляндии расположены восемь пропускных пунктов. В последние дни власти Финляндии объявили о закрытии семи из них, оставив работать только КПП «Лотта» («Райа-Йоосеппи») на территории Мурманской области. В правительстве Финляндии сообщили, что закрытие КПП будет действовать месяц.

20 ноября МИД РФ сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся КПП. Там назвали решение финских властей провокационным, идущим в русле попыток еще более обострить отношения между странами.