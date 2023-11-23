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Роскомнадзор предупредил об уловках мошенников во время «черной пятницы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В погоне за скидками и распродажами покупатели могут терять бдительность, чем пользуются мошенники. Чтобы этого избежать, Роскомнадзор подготовил список рекомендаций по совершению покупок в интернете. Соответствующие советы ведомство опубликовало в четверг, 23 ноября, в своем Telegram-канале.

Не следует переходить по подозрительным ссылкам в социальных сетях или на форумах, даже если они размещены на страницах знакомых людей. В первую очередь необходимо удостовериться в надежности ссылки, например, через поисковик, говорится в сообщении.

«Обращайте внимание на название сайта в адресной строке. Если в нем содержатся лишние символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, — скорее всего, перед вами сайт мошенников», — добавили в ведомстве.

Также предпочтительнее не доверять плохо работающим сайтам, так как большинство официальных ресурсов магазинов и брендов способны поддерживать нагрузку на систему даже во время наплыва пользователей.

«Относитесь насторожено к выгодным предложения «только здесь и сейчас», виджетам, подталкивающим к быстрым покупкам: «До конца акции осталось 45 минут» или «Количество товара ограничено», — порекомендовали в Роскомнадзоре.

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Ранее в этот день специалисты Роскачества назвали главные приемы злоумышленников во время «черной пятницы», а также объяснили, как не стать их жертвой. Например, некоторые мошенники, создавая сайты-клоны известных брендов и магазинов, рассчитывают на невнимательность клиентов, рассказали в ведомстве.

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