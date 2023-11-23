Зеленский ввел масштабные санкции против физических и юридических лиц РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, согласно которым вводятся санкции против 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из России. Соответствующие документы опубликованы 23 ноября на сайте главы государства.

Ограничения вводятся сроком на пять или 10 лет. В числе попавших в список — несколько командующих российскими войсками, омбудсмены, главы компаний и представители бизнеса.

Среди юридических лиц — компании, работающие в сферах авиации, технологий и строительства, зарегистрированные в России, Китае, на Кипре, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и других странах.

Также санкции введены и против нескольких зарубежных предприятий. В список вошли компании из Белоруссии, Гонконга (КНР), ОАЭ, Центральноафриканской Республики (ЦАР) и Швейцарии.

Ранее, 25 октября, бывший глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Андрей Коболев также указал на недейственность западных санкций в отношении российской нефти. Он отметил, что вместо этого поставки углеводорода можно обложить налогом, используя антимонопольное законодательство Евросоюза (ЕС). По его словам, в отношении поставок нефти и газа из России можно подавать антимонопольные иски вместо действующих санкций.

14 ноября глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что следующий год будет решающим в конфликте России и Украины. Он отметил, что Западу нужно вводить больше санкций в отношении Москвы и помогать Киеву с укреплением противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, в июле, Зеленский вводил санкции сроком на 10 лет против 192 физических лиц. В санкционный список были в том числе внесены граждане РФ. Помимо этого, туда вошло 291 юридическое лицо, в частности российские, белорусские, грузинские и казахстанские компании. Ограничения коснулись руководителей предприятий авиастроительной отрасли и научно-технических организаций. Также в апреле в санкционный список были включены 25 россиян и 322 компании.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов.