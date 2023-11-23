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В Москве арестовали избивших и поставивших детей на колени мужчин

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Фото: t.me/moscowcourts
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Тимирязевский районный суд Москвы заключил под стражу до 21 января двух мужчин, напавших на компанию детей во дворе жилого дома на севере столицы. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

«По данным следствия, обвиняемые применили к несовершеннолетним физическую силу и нанесли им удары», — говорится в сообщении.

Мужчинам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц»).

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Инцидент произошел в воскресенье, 19 ноября, во дворе дома на улице Базовская. Обстоятельства применения силы к несовершеннолетним взяла на контроль местная прокуратура.

На видеозаписи происшествия можно заметить, как двое взрослых подходят к группе ребят и заставляют их становиться на колени. Затем мужчины проявляют к несовершеннолетним силу — бьют их палкой.

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