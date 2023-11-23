Четыре человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусами в Карелии

В Карелии в Сегежском районе на трассе «Кола» столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса, в результате четыре человека погибли, еще двое пострадали. Об этом 23 ноября сообщает МВД по региону.

«В 40 км от города Сегежа столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса. В результате столкновения четыре человека погибли, двое в тяжелом состоянии доставлены в Сегежскую ЦРБ», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Как указано, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины, а также обстоятельства ДТП.

Ранее в этот день сообщалось, что водитель без прав насмерть сбил дорожного рабочего в Томске. ДТП произошло на улице Елизаровых. В результате наезда один 25-летний рабочий скончался на месте, другого госпитализировали с тяжелыми травмами. За рулем иномарки находился ранее неоднократно судимый неработающий местный житель. Его доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.