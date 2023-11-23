Пробки в Москве достигли 9 баллов

Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в четверг достигла девяти баллов из 10 возможных, следует 23 ноября из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Из-за снегопада транспорт движется по улицам города медленно, местами на дорогах гололедица.

Заторы наблюдаются на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце и на некоторых участках внешней и внутренней сторон МКАД. Также движение затруднено на Ленинском проспекте и Ярославском шоссе.

Ожидается, что пробки на дорогах столицы уменьшатся после 20:00.

Ранее синоптики предупреждали, что в столице 23 ноября ожидается облачная погода, местами метель и гололедица. Отмечалось, что температура воздуха днем будет варьироваться в диапазоне -7…-5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -9 градусов.

Помимо этого, столичный комплекс городского хозяйства проинформировал, что в Москве в ночь на 24 ноября ожидаются сильный ветер и снегопад.