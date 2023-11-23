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Гладков рассказал о мерах поддержки в Белгородской области для участников СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители Белгородской области, заявившие о своем желании стать участниками специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, при подписании контракта с Минобороны РФ получают единовременную выплату от региона в 100 тыс. рублей, к ним же добавляется еще 200 тыс. рублей в соответствии с решением президента России Владимира Путина. Об этом 23 ноября рассказал «Известиям» глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Когда человек подписывает контракт сейчас, регион выплачивает 100 тыс. рублей, и он еще получает 200 тыс. рублей «президентских». То есть 300 тыс. рублей — это единовременная выплата. А затем все остальные выплаты, которые у нас есть, начиная с компенсации затрат на питание детей, форма к 1 сентябрю и другие — они все сохраняются», — сообщил Гладков.

Кроме того, в настоящее время на стадии обсуждения с депутатами областной думы находится пакет по дополнительным мерам поддержки от региона. В ближайшее время их согласованный перечень будет опубликован в дополнение к уже утвержденным ранее, отметил губернатор.

«Но главное, что мы делаем помимо выплат, — это персональная ответственность глав муниципальных образований за работу с семьями. И тот подомовой обход, который проводился недавно, он показал, что это очень важно для всех. Семьи участников СВО видят, что они не забыты, а парни, которые воюют, понимают, что власти на месте», — добавил глава региона.

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Ранее, 17 ноября, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил органам прокуратуры проверить исполнение законодательства в части мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей. В частности, все ли льготы и положенные выплаты они получают.

Месяцем ранее президент России назвал заботу об участниках СВО и их семьях важнейшей задачей властей. В октябре Путин также указывал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

Спецоперация по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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