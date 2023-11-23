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Экономист рассказал о негативных последствиях для Молдавии после вступления в ЕС

Эксперт Чирков: экономика Молдавии сильно пострадает после вступления в ЕС
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
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Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям» 23 ноября, какие последствия могут возникнуть в агрокомплексе и экономике Молдавии в целом в случае ее вступления в Евросоюз.

«Если говорить в целом про молдавскую экономику, то, конечно, основные последствия будут резко негативные, поскольку понятно, что отрасль сельского хозяйства очень важная <...>. Там будет серьезная перестройка инфраструктуры, если молдавская экономика будет переориентироваться и интегрироваться в Европейский союз, что на самом деле потребует очень серьезных инвестиций. Не факт, что Евросоюз может позволить себе оплачивать эти инвестиции в нынешней достаточно тяжелой для ЕС ситуации», — объяснил Чирков.

Одним из самых негативных последствий для молдавской экономики в случае ее вступления в ЕС эксперт назвал отрыв от России в плане потребления энергии. Чирков отметил, что экономика Молдавии в принципе не является самодостаточной, но, в частности, сферу энергетики может затронуть весьма серьезный ущерб.

«Там придется переделывать под европейские нормы очень многие сферы экономической и любой другой жизни. Это огромная инфраструктурная инвестиция на которую опять же ни европейская экономика на сегодняшний день не способна, ни молдавская экономика, безусловно», — указал экономист.

При этом Чирков добавил, что при взаимодействии с Россией, ее ресурсами, энергией, газом и нефтепродуктами Молдавия могла бы быть конкурентоспособной на европейском рынке, не вступая в Евросоюз.

Зерненый порог: молдавские фермеры грозят Майе Санду протестами
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Ранее в четверг молдавские фермеры вышли на протест к зданию правительства в центре Кишинева, добиваясь запрета ввоза с Украины пшеницы, кукурузы и других продуктов до 31 марта следующего года, а также требуя установить мораторий на начисление штрафных санкций по долгам в отношении отечественных производителей зерновых.

В июне молдавские фермеры уже устраивали акции протеста после обещания властей выделить дополнительные финансовые средства аграриям. Однако лидеры протестов заявили, что не получили внятного ответа по всем своим требованиям. Фермеры, в частности, вы выступали за введение ограничений на импорт зерна с Украины, хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и настаивали на выделении им компенсаций.

До этого, 15 октября, депутат Европарламента (ЕП) Алин Митуца заявил, что процесс вступления Молдавии в Европейский союз будет сложным, при этом страна не сможет стать частью объединения без Украины.

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