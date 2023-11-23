Самолет МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира

Самолет Ил-76 с россиянами и членами их семей, эвакуированными из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.

Других подробностей в сообщении не приводится.

Ранее в этот день ведомство уточнило, что спецборт доставит из Египта в Россию 103 человека, в том числе 47 детей.

23 ноября МИД РФ сообщил, что из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью россиян, 553 человека уже доставлены из Египта в Россию. Медицинские службы в этот же день заявили, что из числа россиян и членов их семей, уже прибывших в РФ из палестинского анклава, девять человек были госпитализированы, из них шестеро — дети. Их диагнозы не уточнялись.

22 ноября директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак сообщил, что большинство российских граждан, находившихся в секторе Газа, уже покинули анклав и были доставлены в Москву.

13 ноября МИД РФ заявил, что эвакуация граждан РФ продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В министерстве уточнили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 14,1 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,8 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 33 тыс. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.