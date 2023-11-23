Политик Филиппо предложил Франции выйти из ЕС ради сохранения независимости

Франции для сохранения суверенитета необходим «фрекзит» на фоне принятия Европарламентом (ЕП) предложения ряда депутатов о реформе Евросоюза (ЕС), включая отмену права вето стран, с целью его подготовки к расширению до 35–37 стран-членов, заявил 23 ноября лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, ЕС никогда не поменяется изнутри либо же изменится только к худшему.

«Необходимо избавиться от этого коррумпированного тирана путем «фрекзита» — это единственное решение для свободы и надежды», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Политик раскритиковал намерение отменить право стран ветировать законопроекты, а также предложение о создании «европейской федеральной армии».

«Позор Европарламенту, который проголосовал за доклад [бывшего бельгийского премьер-министра Ги] Верхофштадта, который нацелен на превращение ЕС в государство и исчезновение Франции и других наций», — высказался Филиппо.

Пять евродепутатов, включая Верхофштадта, предложили реформировать основополагающие соглашения ЕС. Отмечается, это необходимо для того, чтобы добиться большей интеграции стран-членов. Так, одно из их предложений выражается в том, что меньшее количество решений будут требовать единогласного одобрения стран-членов, а это, в свою очередь, будет означать больше власти ЕП и наделение его возможностью выдвигать законодательные инициативы.

Ранее, 16 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС нужно будет провести реформу после вступления в альянс новых государств. По его словам, Евросоюз не может включать 35 или более стран и работать так же, как он работает с 27 государствами в его составе.

До этого, 2 ноября, глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что расширение численности стран ЕС является «геополитической необходимостью» и имеет геополитические причины, однако укрепить сообщество в увеличенном составе будет сложной задачей.

В настоящее время статусом официального кандидата в Евросоюз обладают восемь стран: Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Турция, Украина, Черногория и Сербия. Грузия и Косово также подали заявки на вступление.