В Саратове прохожий получил от уголовника бутылкой по голове
Мужчину ударили бутылкой по голове в ходе уличного конфликта в Ленинском районе Саратова. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает региональный главк МВД.
В полицию обратился 40-летний житель поселка Солнечный, пишет ИА «Взгляд-инфо». Мужчина рассказал, что на улице Блинова во время внезапно возникшей потасовки ему нанесли удар стеклянной бутылкой.
Пострадавший обратился в больницу. Медики диагностировали у него ушибленную рану головы и квалифицировали травму как легкий вред здоровью.
Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Причинение легкого вреда здоровью»). Нападавшего удалось разыскать. Им оказался 35-летний ранее судимый горожанин. Рецидивист сознался в содеянном, его оставили под подпиской о невыезде.