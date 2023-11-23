Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о СВО
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- Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о СВО
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за отказ удалить из YouTube недостоверную информацию о спецоперации. Об этом 23 ноября сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.
Так, Google признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.
Google и ее информационные ресурсы неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства по части отказа удалять запрещенную информацию, а также из-за отказа локализовать данные россиян в РФ.
Так, 27 октября Таганский суд Москвы зарегистрировал протоколы в отношении Google, составленные Роскомнадзором за неоднократные отказы удалить информацию, запрещенную в России. В частности, удалению подлежали видео, содержащие недостоверные данные о спецоперации.
До этого, в мае, суд мирового участка Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию на 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации.