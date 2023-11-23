В Горловке при обстреле ВСУ повреждены детский сад и колледж
Детский сад и колледж в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) получили повреждения в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил мэр города Иван Приходько.
«Вследствие обстрела жилого массива «Комсомолец» (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ вражеский снаряд попал в угол корпуса горловского колледжа технологий и сервиса по адресу: ул. Неверова, 46», — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, повреждены детский сад № 134 на ул. Болотникова, 21а, и дом 51 на ул. 60 лет СССР. Пострадавших в указанных случаях нет.
Ранее в этот день Приходько также сообщал о повреждении при обстреле ВФУ здания детского сада № 51 по улице Переяславская, 4а, в поселке шахты им. Гагарина Никитовского района города.
До этого, 21 ноября, боевики ВФУ выпустили по Горловке три кассетных снаряда калибра 155 мм, сообщал Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Тогда же Приходько сообщил о повреждении в Горловке из-за обстрела ВФУ зданий двух школ.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.