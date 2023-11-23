Новую стелу установят в Казани к саммиту БРИКС

Новую въездную стелу со стороны аэропорта установят в Казани к саммиту БРИКС, который пройдет в октябре 2024 года. Она будет вдвое выше прежней — 4 м в высоту, рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев на совещании по подготовке к мероприятию.

«На выезде с территории аэропорта в направлении города Казань установлена существующая композиция «Казань» высотой 2 м. Она находится в аварийном состоянии и имеет непрезентабельный вид», — сказал чиновник, его цитату приводит ИА «Татар-информ».

По словам Куляжева, сейчас ведется работа над проектно-сметной документацией для новой стелы, которая станет не просто обозначением въезда в город, но и самостоятельным арт-объектом.

Новая стела будет представлять собой объемные буквы из нержавеющей стали шириной 30 м. Также в планах установить на лицевой части букв подсветку.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР.