Для Великобритании как никогда важно поддержание отношений с Россией, поскольку решения Москвы имеют значение для всего мира. Об этом 23 ноября заявил новый посол Великобритании в столице РФ Найджел Кейси в видеообращении к россиянам.

«Поддержание отношений с российским правительством и российским народом по-прежнему важно для Великобритании. Возможно, сейчас это важнее, чем когда-либо. Решения, принимаемые Россией, имеют значение не только для Великобритании, но и для всего мира», — отметил дипломат в видеоролике, размещенном в Telegram-канале посольства.

Ранее, 22 ноября, пресс-служба британского посольства в Москве сообщила, что новой посол Соединенного Королевства в России прибыл в столицу России и приступил к исполнению обязанностей. Отмечалось, что Кейси вручил копию верительных грамот от короля Карла III в Министерстве иностранных дел РФ, позднее он передаст их президенту России Владимиру Путину.

МИД Великобритании объявил о смене посла в Москве 2 августа. Днем позже посольство страны в РФ подтвердило, что Лондон сменил посла, назначив на этот пост Найджела Кейси вместо Деборы Броннерт, которая переходит на другую дипломатическую должность.

До этого, в сентябре, российский МИД одобрил кандидатуру Кейси. В ведомстве рассказали, что британская сторона в соответствии с существующей дипломатической практикой весной обращалась в МИД РФ, чтобы запросить согласие на назначение Кейси своим новым послом.

20 ноября первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Известиям», что Россия всегда вела себя по отношению к Великобритании тактично и толерантно, но поймет это лишь новое поколение британских политиков. По мнению депутата, нынешние политики Британии уверены, будто борьба с РФ является обязательным условием для существования британского патриота.

В этот же день директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил, что российско-британские торговые отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю историю и возможности их нормализовать сейчас нет. Он подчеркнул, что именно Лондон настроен на окончательное сворачивание торгово-экономического сотрудничества с Москвой.