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В «Тинькофф» заявили о разработке антипода ChatGPT

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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«Тинькофф» разрабатывает специализированные большие языковые модели (LLM) вместо того, чтобы создавать аналоги ChatGPT. Об этом на конференции AI Journey заявил директор по ИИ Виктор Тарнавский.

По его словам, новые продукты и фичи, основанные на LLM, позволят внедрить ИИ-технологии в продукты экосистемы и обеспечить индивидуальный подход к клиентам.

«Тинькофф» — одна из немногих компаний в РФ, способных строить большие языковые модели такого уровня. У нас есть достаточное количество данных, вычислительных мощностей и сильная команда», — отметил Тарнавский.

Он добавил, что построение общего решения (аналогов ChatGPT) — потеря фокуса для компании. «Мы не делаем аналог ChatGPT. В частности, мы не планируем выводить наши LLM решения на B2B-рынок на текущий момент. Специализация на конкретных продуктах ускоряет Time-to-Market для крутых решений», — заявил Тарнавский.

По его оценке, большие языковые модели создают «гибкость и глубину коммуникации, недостижимую в более старых подходах». «Это позволяет создавать продукты совершенно другого уровня», — заключил он.

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