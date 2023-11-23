В «Тинькофф» заявили о разработке антипода ChatGPT
«Тинькофф» разрабатывает специализированные большие языковые модели (LLM) вместо того, чтобы создавать аналоги ChatGPT. Об этом на конференции AI Journey заявил директор по ИИ Виктор Тарнавский.
По его словам, новые продукты и фичи, основанные на LLM, позволят внедрить ИИ-технологии в продукты экосистемы и обеспечить индивидуальный подход к клиентам.
«Тинькофф» — одна из немногих компаний в РФ, способных строить большие языковые модели такого уровня. У нас есть достаточное количество данных, вычислительных мощностей и сильная команда», — отметил Тарнавский.
Он добавил, что построение общего решения (аналогов ChatGPT) — потеря фокуса для компании. «Мы не делаем аналог ChatGPT. В частности, мы не планируем выводить наши LLM решения на B2B-рынок на текущий момент. Специализация на конкретных продуктах ускоряет Time-to-Market для крутых решений», — заявил Тарнавский.
По его оценке, большие языковые модели создают «гибкость и глубину коммуникации, недостижимую в более старых подходах». «Это позволяет создавать продукты совершенно другого уровня», — заключил он.