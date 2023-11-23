В Сочи задержан подозреваемый в убийстве в присутствии ребенка

В Сочи задержан подозреваемый в убийстве бывшей жены в присутствии ребенка, возбуждено уголовное дело. Об этом 23 ноября сообщило на своем сайте региональное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Краснодарскому краю.

«По версии следствия, ранним утром 23 ноября 2023 года подозреваемый прибыл к квартире по улице Альпийской, где проживала бывшая супруга и их совместный малолетний сын. Открыв имевшимся ключом дверь, мужчина вошел в квартиру, где принесенным с собой молотком нанес множественные удары по голове и телу женщины, а после причинил ножевые ранения. В результате причиненных травм потерпевшая скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Малолетний сын мужчины, который находился в тот момент в квартире, не пострадал. После этого 45-летний подозреваемый попытался покончить жизнь самоубийством, однако ему это не удалось.

По факту преступления возбуждено уголовное дело согласно п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью»). В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, также решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. С учетом характера преступления ему может быть назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Накануне следственное управление СК по по Красноярскому краю и Хакасии передало в прокуратуру уголовное дело, возбужденное после смерти двухлетней девочки против ее родителей-сыроедов. О ее гибели сообщалось в середине октября.