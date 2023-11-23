Эвакуация автомобиля в 2023 году — как действовать водителю

Вернувшись к парковке и не найдя автомобиль на том месте, где он был оставлен, водитель первым делом подумает об угоне. Но чаще всего, причина связана не с криминалом, а напротив, с рукой закона — машину просто эвакуировали. От такого развития событий не застрахован ни один владелец автомобиля. «Известия» рассказывают, в каких случаях машина может оказаться на платформе эвакуатора и как действовать, если авто уже увезли.

За что могут эвакуировать машину

На штрафстоянку автомобиль могут направить в том случае, если были нарушены правила остановки или парковки. С подробным списком оснований можно ознакомиться в статье 27.13 Административного кодекса РФ. Вот ключевые из них:

нарушение требований, указанных на дорожных знаках или предписанных дорожной разметкой;

парковка автомобиля на пешеходном переходе или ближе пяти метров перед ним, а также нарушение правил стоянки на тротуаре;

парковка в местах остановки маршрутных транспортных средств или ближе 15 м от мест их остановки;

парковка на трамвайных путях или дальше первого ряда от края проезжей части;

парковка на проезжей части или в тоннеле, создающая препятствие для движения другого транспорта;

парковка на платном паркинге без внесения денежных средств;

парковка в местах, предназначенных для инвалидов;

парковка возле перекрестков и поворотов — ближе пяти метров;

парковка на мосту, железнодорожных путях;

парковка там, где автомобиль мешает въезду/выезду авто, велосипедистов или маломобильных граждан.

Помимо неправильной парковки или стоянки существуют и другие причины, по которым автомобиль могут эвакуировать. Например, если автомобиль неисправен: не работают фары, стеклоочистители со стороны водителя, клаксон или тормозная система.

Также основанием для эвакуации автомобиля на штрафстоянку может стать отсутствие у водителя прав или документов на транспортное средство, а также отказ проходить медосвидетельствование. То же самое касается ситуаций, когда гражданина застали за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как забрать машину со штрафстоянки в 2023 году

Убедиться в том, что автомобиль действительно эвакуировали, можно, позвонив по номеру 112. Оператор соединит звонящего с сотрудником ГИБДД, который уточнит информацию. В регионах также действуют онлайн-сервисы, где по номеру транспортного средства можно узнать расположение штрафстоянки, куда увезли авто.

Для того, чтобы забрать машину, понадобятся документы на нее — паспорт, страховка и собственное водительское удостоверение. На месте выпишут штраф, квитанцию на оплату эвакуации и времени пребывания на штрафстоянке. Оплатить взыскание можно там же через платежный терминал или онлайн через банковское приложение.

Только после оплаты и получения чека автомобиль можно будет забирать. Если все документы в наличии и в порядке, можно уезжать на своей машине.

Штраф за эвакуацию авто и штрафстоянку в 2023 году

Штраф за неправильную парковку будет выписан даже в том случае, если автомобиль не был эвакуирован. Размер взыскания варьируется в зависимости от города и места парковки. В Москве и Санкт-Петербурге штрафы выше, чем в регионах. Как правило, штраф можно оплатить с 50%-й скидкой на портале «Госуслуги», если речь не идет о самом строгом нарушении — парковке на железнодорожных путях. Не применяется скидка и в том случае, если гражданин не внес средства за платную парковку.

Стоимость пребывания транспортного средства на штрафстоянке также отличается в зависимости от региона и вида авто. В некоторых городах первые сутки на штрафстоянке являются бесплатными. Самые высокие тарифы в Москве и Санкт-Петербурге.

Как предотвратить эвакуацию автомобиля

Самый верный способ избежать неприятной ситуации с эвакуацией авто — соблюдать все установленные правила дорожного движения и при парковке смотреть, чтобы машина не мешала выезду других транспортных средств.

Однако, если припарковаться удачно не удалось, можно оставить на лобовом стекле записку с номером телефона. Если машина будет мешать выезду, заблокированный водитель сможет позвонить ее владельцу, и только потом в ГИБДД.

Кроме того, правила запрещают эвакуировать автомобиль с находящимися внутри людьми. Поэтому, если в салоне остается пассажир, дело ограничится штрафом.

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