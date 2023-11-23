В Москве ожидаются сильный ветер и снегопад в ночь на 24 ноября
В Москве в ночь на 24 ноября ожидаются сильный ветер и снегопад, сообщает 23 ноября столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram.
«По прогнозам синоптиков, после 21:00 и до 10:00 24 ноября в столице ожидается снег, местами сильный. Возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении ведомства.
В связи с плохими погодными условиями комплекс просит граждан быть предельно внимательными и аккуратными, а автомобилистов — по возможности отказаться от поездок на автомобилях в обозначенное время.
Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что к пятнице, 24 ноября, в столичном регионе ожидается потепление. Синоптик также добавил, что в субботу в Москве ожидается от -2 до 0 градусов, при этом уже в воскресенье температура понизится до -6 градусов.