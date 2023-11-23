В Швейцарии прошла жеребьевка стыковых матчей Евро-2024

В швейцарском Ньоне в четверг, 23 ноября, состоялась жеребьевка, по итогам которой стали известны все пары команд, участвующих в стыковых матчах за право выхода в финал чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии.

Так, Финляндия пойдет по пути А и сыграет с Уэльсом, а Польша будет соперничать с Эстонией. В полуфиналах пути В встретятся Исландия и Израиль, а также Украина и Босния и Герцеговина.

Для пути С жеребьевки не было. Там в полуфиналах сыграют Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан.

В рамках трех стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта состоятся три финала.

Ранее, 18 ноября, сборная Франции по футболу обыграла Гибралтар в матче отборочного турнира Евро-2024 со счетом 14:0. Эта победа стала самой крупной в истории страны, а также в истории отборочных турниров на Евро — рекордное число голов за игру и самая разгромная для соперников победа, — ранее максимальным было 13 голов, которые забила сборная Германии команде из Сан-Марино.