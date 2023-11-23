Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить фейки об СВО
Армия
Медведев заявил о важности для СВО массового производства недорогих дронов
Мир
В НАТО заявили о необходимости создания «военного Шенгена»
Мир
Новый посол Великобритании указал на важность решений РФ для всего мира
Политика
В Совфеде назвали недружественным шагом закрытие Финляндией КПП на границе с РФ
Недвижимость
Минстрой повысит норматив стоимости 1 кв. м в I полугодии 2024 года
Общество
В Москве ожидаются сильный ветер и снегопад в ночь на 24 ноября
Спорт
В Швейцарии прошла жеребьевка стыковых матчей Евро-2024
Мир
Лукашенко назвал ядерное оружие в Белоруссии гарантией безопасности в регионе
Мир
Гаврилов указал на проблемы бюджета США из-за помощи Украине
Общество
Рогов назвал убийство военкора Максудова спланированным терактом
Мир
В Финляндии сообщили о возможном открытии всей границы с Россией к Рождеству
Мир
Лукашенко назвал распространение оружия через Украину угрозой всему миру
Спорт
Шахматистам из РФ разрешили выступать под флагом FIDE до 2025 года

Новые тренды медиапотребления обсудили на конгрессе в Москве эксперты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые тренды в подаче контента и эволюцию телевидения обсудили 23 ноября на Международном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей в Москве эксперты из медиаиндустрии.

По статистике, почти 80% потребления видео в России приходится именно на телевидение. Россияне чаще всего смотрят его в интернете и предпочитают отечественные передачи, фильмы и сериалы.

«Сегодня каждый третий россиянин смотрит телевидение в стриминге в интернете. Только по каналам НМГ просмотры каналов в интернете выросли за год на 32%. Не важно, где зритель смотрит телевидение, важно, что он получает лучший контент, который объединяет всю страну, создает яркие эмоции, снят качественно и профессионально. И это ровно то, что приносит ТВ, и то, что неизменно независимо от того, как развиваются технологии доставки», — отметила генеральный директор «Национальной медиагруппы» (НМГ) Светлана Баланова.

Производство контента в настоящее время становится ключевой точкой роста медиабизнеса, который находится в непрерывном поиске новых талантов. В этих целях работает проект НМГ — творческая платформа «Создатели».

«Хотелось в рамках российского проекта чем-то удивить зрителя»
Актер Денис Шведов — о драках без оружия в экшене «Оборотень», дублерах в кино и танго с Юлей Снигирь

XXVII Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей проходит в Москве с 23 по 24 ноября. Его участниками стали ведущие российские медиаменеджеры и журналисты, а также представители органов власти. Ведущая тема этого года — «Медиарынок-2024. Прогнозы и ожидания».

Ранее, 17 ноября, эксперты медиабизнеса оценили на сессии Национального рекламного форума (НРФ) уровень адаптации России к западным санкциям. Тогда же гендиректор НМГ Светлана Баланова озвучила впечатляющие показатели холдинга в области производства интересного аудитории контента.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023