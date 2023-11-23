Новые тренды медиапотребления обсудили на конгрессе в Москве эксперты

Новые тренды в подаче контента и эволюцию телевидения обсудили 23 ноября на Международном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей в Москве эксперты из медиаиндустрии.

По статистике, почти 80% потребления видео в России приходится именно на телевидение. Россияне чаще всего смотрят его в интернете и предпочитают отечественные передачи, фильмы и сериалы.

«Сегодня каждый третий россиянин смотрит телевидение в стриминге в интернете. Только по каналам НМГ просмотры каналов в интернете выросли за год на 32%. Не важно, где зритель смотрит телевидение, важно, что он получает лучший контент, который объединяет всю страну, создает яркие эмоции, снят качественно и профессионально. И это ровно то, что приносит ТВ, и то, что неизменно независимо от того, как развиваются технологии доставки», — отметила генеральный директор «Национальной медиагруппы» (НМГ) Светлана Баланова.

Производство контента в настоящее время становится ключевой точкой роста медиабизнеса, который находится в непрерывном поиске новых талантов. В этих целях работает проект НМГ — творческая платформа «Создатели».

XXVII Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей проходит в Москве с 23 по 24 ноября. Его участниками стали ведущие российские медиаменеджеры и журналисты, а также представители органов власти. Ведущая тема этого года — «Медиарынок-2024. Прогнозы и ожидания».

Ранее, 17 ноября, эксперты медиабизнеса оценили на сессии Национального рекламного форума (НРФ) уровень адаптации России к западным санкциям. Тогда же гендиректор НМГ Светлана Баланова озвучила впечатляющие показатели холдинга в области производства интересного аудитории контента.