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Песков исключил угрозу для ЕС со стороны России

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РФ не представляет никакой угрозы для европейских стран, заявил 23 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия не представляет угрозы для Европы — Европа представляет угрозу для России», — сказал пресс-секретарь президента РФ журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он отметил, что для России угрозу представляет расширение НАТО, в котором состоят многие страны Евросоюза.

«Страны ЕС участвуют в НАТО, которое двигается со всей своей военной мощью к нашим границам. Именно это представляет для нас угрозу. Именно это заставляет нас делать то, что мы делаем сейчас», — подчеркнул Песков.

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Накануне президент Чехии Петр Павел во время заседания «Вышеградской группы» заявил, что Североатлантический альянс воспринимает Россию как угрозу и готовится к конфликту высокой интенсивности.

До этого, 30 октября, глава минобороны Германии Борис Писториус предупредил о возможной войне в Европе. Он объяснил, что в такой ситуации нужно быть стойкими и готовыми.

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