Экс-командующий ВДВ РФ Сердюков утвержден начальником штаба ОДКБ

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) РФ генерал-полковник Андрей Сердюков утвержден в должности начальника объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 23 ноября сообщается на сайте организации.

«23 ноября 2023 года в Минске состоялась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главами государств были обстоятельно обсуждены актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период. <…> В должности начальника объединенного штаба ОДКБ утвержден генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в ходе сессии было принято решение о переходе председательства в организации от Белоруссии к Казахстану с 1 января 2024 года.

Кроме того, по итогам саммита ОДКБ в Минске был подписан пакет из 15 документов, сообщает БелТА. В частности, лидеры стран — членов организации подписали декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой выражена общая позиция по актуальным проблемам международной безопасности.

В новой редакции документа о мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ утверждено положение о порядке принятия и реализации коллективных решений на применение сил и средств коллективной безопасности ОДКБ, передает госагентство.

Ранее в этот день российский президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Совета безопасности организации заявил, что государства — члены ОДКБ не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира. По его словам, в ходе совместной работы стран ОДКБ последовательно продолжает укрепляться сотрудничество спецслужб и правоохранительных органов.

Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что системы безопасности ОДКБ находятся в высокой степени готовности. При этом он добавил, что совместные системы противовоздушной обороны (ПВО) стран — членов организации продолжают укрепляться и усиливаться.

Накануне, 22 ноября, Путин в ходе совещания с членами правительства заявил о проведении большой работы по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ. В частности, РФ поставила в Таджикистан восемь пусковых установок системы ПВО С-300 и готова продолжать эту работу в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. До 1999 года в договоре также участвовали Грузия, Узбекистан и Азербайджан, однако они не продлили партнерство.