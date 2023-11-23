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Путин рассказал об операции по борьбе с терроризмом «Наемник»

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Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин 23 ноября на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассказал об операции «Наемник», которая направлена на борьбу с терроризмом.

«Продолжено проведение операции ОДКБ «Наемник», направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», — указал российский лидер в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Путин отметил, что РФ последовательно укрепляла сотрудничество со странами ОДКБ. Так, наращивалось взаимодействие по линии правоохранительных органов и спецслужб.

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Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ ранее в этот день. В ходе заседания он отметил, что Россия и другие страны Организации Договора о коллективной безопасности не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира.

Кроме того, в рамках саммита министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что системы безопасности ОДКБ находятся в высокой степени готовности. При этом он добавил, что совместные системы противовоздушной обороны стран — членов организации продолжают укрепляться и усиливаться.

Накануне, 22 ноября, Путин в ходе совещания с членами правительства заявил о проведении большой работы по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ. В частности, РФ поставила в Таджикистан восемь пусковых установок системы ПВО С-300 и готова продолжать эту работу в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. До 1999 года в договоре также участвовали Грузия, Узбекистан и Азербайджан, однако они не продлили партнерство.

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