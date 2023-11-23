В МИД РФ назвали гибель Максудова еще одним преступлением Киева

Гибель военкора телеканала «Россия 24» Бориса Максудова при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала еще одним преступлением Киева, виновные не уйдут от возмездия. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Жестокое убийство Максудова — еще одно тяжкое преступление неонацистского режима в Киеве, на совести которого многие тысячи жизней мирных граждан. Убеждены, что оно не останется безнаказанным. Виновным не удастся уйти от справедливого законного возмездия», — сказано в комментарии Захаровой.

Она добавила, что киевский режим продолжает рассматривать российский журналистов и военных корреспондентов в качестве приоритетных целей. По ее мнению, для этого используются откровенно террористические методы без опасений критики от «западных кураторов и ангажированных правозащитных структур».

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Максудова, всех тех сотрудников СМИ, которые погибли, выполняя свой профессиональный долг», — добавила Захарова.

22 ноября Максудов получил ранение в результате атаки беспилотника украинских националистов по группе российских журналистов в Запорожской области. Корреспондента эвакуировали в медицинское учреждение, однако на следующий день стало известно, что он скончался.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отметил, что Максудов достоин государственной награды. Он заявил, что в подобных случаях человека награждают орденом Мужества посмертно, и подчеркнул, что организация готова помочь семье военкора.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что Максудов выполнял свою задачу мужественно и профессионально, его смерть стала такой же потерей для Минобороны, как и для представителей СМИ. Он указал, что военкор объективно освещал обстановку и делал прекрасные репортажи.

Водитель Ислам Устарханов, эвакуировавший Максудова, рассказал «Известиям» подробности об атаке украинского дрона. По его словам, когда он приехал на место, корреспондент уже лежал, а рядом кружил аппарат, чтобы добить двух фотографов и командира.

24 февраля прошлого года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.