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В МИД РФ назвали гибель Максудова еще одним преступлением Киева

Захарова: убийство военкора Максудова стало еще одним преступлением Киева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Гибель военкора телеканала «Россия 24» Бориса Максудова при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала еще одним преступлением Киева, виновные не уйдут от возмездия. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Жестокое убийство Максудова — еще одно тяжкое преступление неонацистского режима в Киеве, на совести которого многие тысячи жизней мирных граждан. Убеждены, что оно не останется безнаказанным. Виновным не удастся уйти от справедливого законного возмездия», — сказано в комментарии Захаровой.

Она добавила, что киевский режим продолжает рассматривать российский журналистов и военных корреспондентов в качестве приоритетных целей. По ее мнению, для этого используются откровенно террористические методы без опасений критики от «западных кураторов и ангажированных правозащитных структур».

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Максудова, всех тех сотрудников СМИ, которые погибли, выполняя свой профессиональный долг», — добавила Захарова.

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22 ноября Максудов получил ранение в результате атаки беспилотника украинских националистов по группе российских журналистов в Запорожской области. Корреспондента эвакуировали в медицинское учреждение, однако на следующий день стало известно, что он скончался.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отметил, что Максудов достоин государственной награды. Он заявил, что в подобных случаях человека награждают орденом Мужества посмертно, и подчеркнул, что организация готова помочь семье военкора.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что Максудов выполнял свою задачу мужественно и профессионально, его смерть стала такой же потерей для Минобороны, как и для представителей СМИ. Он указал, что военкор объективно освещал обстановку и делал прекрасные репортажи.

Водитель Ислам Устарханов, эвакуировавший Максудова, рассказал «Известиям» подробности об атаке украинского дрона. По его словам, когда он приехал на место, корреспондент уже лежал, а рядом кружил аппарат, чтобы добить двух фотографов и командира.

24 февраля прошлого года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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