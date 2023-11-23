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В ХАМАС отказались сообщать маршруты следования освобожденных заложников

Al Arabiya: в ХАМАС отказались сообщать маршруты следования освобожденных заложников
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Радикальное движение ХАМАС не будет информировать Израиль о маршруте следования освобожденных заложников. Об этом 23 ноября сообщил источник телеканала Al Arabiya.

«ХАМАС отказывается передавать Израилю информацию о маршруте движения заложников до места их обмена. Стороны изучают предложения по организации передачи удерживаемых ХАМАС людей», — говорится в сообщении.

В то же время премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что на пути к освобождению заложников остается еще много препятствий.

«Мы надеемся освободить наших заложников, и на этом пути есть много вызовов. Мы надеемся вывести первую группу, и после этого мы полны решимости вывести всех», — сказал он на встрече с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Нетаньяху при этом заявил, что Израиль продолжит уничтожать военную и политическую инфраструктуру ХАМАС в секторе Газа.

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Ранее в этот день посол Израиля в России Бен Цви заявил, что начало режима прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС можно ожидать 24 ноября. По его словам, сделка израильских властей с боевиками еще не начала работать.

Правительство Израиля накануне одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. Отмечалось, что освобождение еще десяти человек даст дополнительный день затишья в боевых действиях. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Также 22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен заложниками между сторонами палестино-израильского конфликта является «первой положительной новостью из Газы за долгое время».

До этого, 20 ноября, министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц сообщил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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