Жительница Новосибирска сядет на 10 лет за поджог соперницы
Жительнице Новосибирска назначили почти 10 лет тюремного заключения за поджог женщины на почве ревности. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает пресс-служба городского районного суда.
Инцидент произошел в ночь на 13 ноября 2022 года во время распития спиртных напитков дома у подсудимой. В какой-то момент у хозяйки квартиры произошел конфликт с одной из женщин, которая почти вдвое старше ее. Сибирячка приревновала потерпевшую к кому-то из мужчин и решила отомстить «с особой жестокостью».
Злоумышленница вытащила за волосы соперницу в подъезд, облила ее бензином и подожгла, пишет Сиб.фм. Очевидцы, заметившие загоревшуюся одежду и волосы жертвы, потушили пламя и вызвали бригаду скорой помощи.
Как отмечает VN.ru, ревнивица уже была осуждена условно, поэтому по совокупности приговоров ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев.
Ранее в октябре сообщалось, что житель Приамурья пытался поджечь бывшую сожительницу из-за ревности. Пострадавшая смогла потушить огонь самостоятельно. Ее госпитализировали с ожогами до 35% поверхности тела.