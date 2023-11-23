Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить фейки об СВО
Армия
Медведев заявил о важности для СВО массового производства недорогих дронов
Мир
В НАТО заявили о необходимости создания «военного Шенгена»
Мир
Новый посол Великобритании указал на важность решений РФ для всего мира
Политика
В Совфеде назвали недружественным шагом закрытие Финляндией КПП на границе с РФ
Недвижимость
Минстрой повысит норматив стоимости 1 кв. м в I полугодии 2024 года
Общество
В Москве ожидаются сильный ветер и снегопад в ночь на 24 ноября
Спорт
В Швейцарии прошла жеребьевка стыковых матчей Евро-2024
Мир
Лукашенко назвал ядерное оружие в Белоруссии гарантией безопасности в регионе
Мир
Гаврилов указал на проблемы бюджета США из-за помощи Украине
Общество
Рогов назвал убийство военкора Максудова спланированным терактом
Мир
В Финляндии сообщили о возможном открытии всей границы с Россией к Рождеству
Мир
Лукашенко назвал распространение оружия через Украину угрозой всему миру
Спорт
Шахматистам из РФ разрешили выступать под флагом FIDE до 2025 года

Жительница Новосибирска сядет на 10 лет за поджог соперницы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительнице Новосибирска назначили почти 10 лет тюремного заключения за поджог женщины на почве ревности. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает пресс-служба городского районного суда.

Инцидент произошел в ночь на 13 ноября 2022 года во время распития спиртных напитков дома у подсудимой. В какой-то момент у хозяйки квартиры произошел конфликт с одной из женщин, которая почти вдвое старше ее. Сибирячка приревновала потерпевшую к кому-то из мужчин и решила отомстить «с особой жестокостью».

Злоумышленница вытащила за волосы соперницу в подъезд, облила ее бензином и подожгла, пишет Сиб.фм. Очевидцы, заметившие загоревшуюся одежду и волосы жертвы, потушили пламя и вызвали бригаду скорой помощи.

Как отмечает VN.ru, ревнивица уже была осуждена условно, поэтому по совокупности приговоров ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев.

Ранее в октябре сообщалось, что житель Приамурья пытался поджечь бывшую сожительницу из-за ревности. Пострадавшая смогла потушить огонь самостоятельно. Ее госпитализировали с ожогами до 35% поверхности тела.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023