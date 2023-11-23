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Улицу Луганскую в Оренбурге планируют отремонтировать в 2024 году

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В Оренбурге в 2024 году планируют отремонтировать улицу Луганскую. Об этом замглавы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Виталий Чижков рассказал 21 ноября на личном приеме жителей.

По его словам, улица Луганская включена в предварительный план текущего ремонта на 2024 год. В 2023-м по ней поступало очень много обращений от жителей микрорайона «Овчинный городок», пишет ИА «Урал56.Ру».

Уже составлена дефектная ведомость и подготовлена локальная смета на выполнение ремонтных работ. Так, новый асфальт будет уложен на участке от железнодорожного переезда. Тротуары обустроят в местах, где это позволяют сделать условия и нормативы.

В начале ноября сообщалось, что Загородное шоссе в Оренбурге, которое на данный момент выполняет роль объездной дороги, превратится в городскую улицу с общественным транспортом, остановками и примыканиями. Это связано со строительством района «Молодой Оренбург» и произойдет в скором будущем.

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