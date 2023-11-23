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Рогов назвал убийство военкора Максудова спланированным терактом

Рогов: убийство Максудова — спланированный террористический акт ВСУ
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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по группе российских журналистов, в результате которого погиб корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, является спланированным террористическим актом, заявил 23 ноября глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Удар ВСУ по журналистам «Россия 24» был спланированным террористическим актом, который украинские боевики совершили ровно спустя четыре месяца после обстрела группы журналистов, когда был убит военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев, — отметил Рогов в разговоре с «РИА Новости».

Он убежден, что украинские военные «фактически объявили охоту» на российских журналистов, поскольку в Киеве боятся правды, которую доносят до всего мира работающие на передовой журналисты.

Максудов получил ранение в результате атаки беспилотника украинских националистов по группе российских журналистов 22 ноября в Запорожской области. Корреспондента эвакуировали в медицинское учреждение, однако на следующий день он скончался.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отметил, что Максудов достоин государственной награды. Он заявил, что в подобных случаях человека награждают орденом Мужества посмертно, и подчеркнул, что организация готова помочь семье военкора.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары во время проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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