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МВД показало допрос подозреваемого в нападении на иконописца Холопова

МВД: в Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на иконописца
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Фото: МВД РФ
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В Сергиевом Посаде задержан подозреваемый в нападении в электричке на 56-летнего иконописца и байкера Аркадия Холопова. Кадры допроса мужчины 23 ноября публикует портал «МВД Медиа».

«Я, в момент, когда он подходил, как раз резал грейпфрут. Когда он подходил, я нож перевернул к рукаву ручкой, а лезвие спрятал. Я так и вышел, а при увороте сразу в живот стукнул ножом», — сообщил подозреваемый.

Жена иконописца сообщила в полицию о нападении. Она рассказала, что около часа ночи в электричке неизвестный ударил ее мужа ножом. «Скорая помощь» доставила Холопова в Центральную клиническую больницу Сергиева Посада.

Подозреваемого мужчину задержали после оперативно-розыскных мероприятий.

«Следователем ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская в отношении 59-летнего жителя Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 111 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в ночь на 18 ноября на Холопова напали в с ножом в электричке Москва – Сергиев-Посад. Двум пассажирам — мужчине и женщине не понравилось транспортное средство художника — он вез с собой велосипед, и начался конфликт, в результате которого незнакомец ударил Холопова дважды в грудь и живот.

Аркадий Холопов — член движения байкеров «Ночные волки». Ранее он возглавлял иконописную мастерскую Троице-Сергиевой лавры, а после открыл свою иконописную школу.

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