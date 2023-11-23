Жителя поселка в Оренбуржье задержали по подозрению в убийстве из ревности

В Оренбургской области по подозрению в убийстве из-за ревности задержан 43-летний житель поселка Горный Оренбургского района. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следствие полагает, что 21 ноября в доме по улице Набережной подозреваемый поссорился со своим 55-летним знакомым. Причиной стала ревность, возникшая у мужчины к своей сожительнице.

Во время ссоры подозреваемый нанес оппоненту удар ножом в область шеи. От полученного ранения потерпевший скончался, пишет РИА «Оренбуржье».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемого удалось задержать на следующий день. Сейчас следователи подали в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 23 ноября сообщалось, что в Рязани суда ожидает 37-летняя женщина, убившая бывшего возлюбленного ударом ножа в грудь.