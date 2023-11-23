ОДКБ призвала к прекращению огня на Ближнем Востоке

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призывает к прекращению огня на Ближнем Востоке и началу мирного урегулирования конфликта. Об этом 23 ноября заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«При обсуждении актуальных проблемах международной и региональной безопасности главы государств обменялись мнениями по палестино-израильскому противостоянию. <…> ОДКБ однозначно выступает за прекращение огня в зоне конфликта и начало мирного урегулирования», — сказал он журналистам.

По его словам, регион Ближнего Востока всегда отличался высокой конфликтностью, однако нынешний этап противостояния практически перекрывает весь предыдущий опыт.

«Беспрецедентное насилие, тысячи жертв, среди которых огромное количество детей и женщин, не могут оправдать политические и идеологические интересы», — отметил Тасмагамбетов.

Ранее в этот день израильский посол в России Бен Цви заявил, что начало режима прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС можно ожидать 24 ноября. По его словам, сделка израильских властей с боевиками еще не начала работать.

Правительство Израиля накануне ранее одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. Отмечалось, что освобождение еще десяти человек даст дополнительный день затишья в боевых действиях. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Также 22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен заложниками между сторонами палестино-израильского конфликта является «первой положительной новостью из Газы за долгое время».

До этого, 20 ноября, министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц сообщил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.