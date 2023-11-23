Реклама
Прямой эфир
Общество
Депутат в Екатеринбурге предложил ходить пешком недовольным ценами на проезд
Мир
В МИД РФ заявили о недопустимости разрастания конфликта на юге Ливана
Мир
В Казахстане переименовали рестораны McDonald’s
Мир
ЕК выделит Венгрии €4,6 млрд на зеленую энергетику
Общество
Михалков заявил о нежелании работать с артистами-иноагентами
Мир
Анкара призвала не спекулировать на сроках одобрения членства Швеции в НАТО
Мир
Около 70% немцев сочли Шольца неспособным разрешить кризис в стране
Мир
В Германии поставили под вопрос финансовую помощь Украине
Пресс-релизы
23 ноября подведут итоги Вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских игр
Мир
В МИД Белоруссии заявили о намерении генсека ОДКБ посетить Ереван
Мир
Песков предсказал продолжение поставок вооружения Украине из стран НАТО
Политика
Путин заявил о неприемлемости для РФ и ОДКБ терроризма в любых проявлениях
Мир
Баку подтвердил встречу комиссии по делимитации границы с Ереваном 30 ноября
Мир
Шойгу заявил об укреплении систем безопасности в ОДКБ
Сюжет:

ОДКБ призвала к прекращению огня на Ближнем Востоке

0
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призывает к прекращению огня на Ближнем Востоке и началу мирного урегулирования конфликта. Об этом 23 ноября заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«При обсуждении актуальных проблемах международной и региональной безопасности главы государств обменялись мнениями по палестино-израильскому противостоянию. <…> ОДКБ однозначно выступает за прекращение огня в зоне конфликта и начало мирного урегулирования», — сказал он журналистам.

По его словам, регион Ближнего Востока всегда отличался высокой конфликтностью, однако нынешний этап противостояния практически перекрывает весь предыдущий опыт.

«Беспрецедентное насилие, тысячи жертв, среди которых огромное количество детей и женщин, не могут оправдать политические и идеологические интересы», — отметил Тасмагамбетов.

Обмен с опытом: что скрывает сделка между ХАМАС и Израилем
И на какой стадии переговоров находятся стороны конфликта

Ранее в этот день израильский посол в России Бен Цви заявил, что начало режима прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС можно ожидать 24 ноября. По его словам, сделка израильских властей с боевиками еще не начала работать.

Правительство Израиля накануне ранее одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. Отмечалось, что освобождение еще десяти человек даст дополнительный день затишья в боевых действиях. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Также 22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен заложниками между сторонами палестино-израильского конфликта является «первой положительной новостью из Газы за долгое время».

До этого, 20 ноября, министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц сообщил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023